Затримані підозрювані у вбивстві сина депутата, а в СН обрали заміну Яременку: новини за 2 грудня

В СН вибрали нову кандидатуру на пост глави комітету зовнішньої політики, затримані підозрювані у замаху на Соболєва, в Україні оголошено штормове попередження. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 2 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

В "Слузі народу" обрали заміну Яременко на посаді глави комітету зовнішньої політики

У понеділок, 2 грудня, фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою на пост нового голови Комітету Верхоної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук у Facebook. За її словами, рішенням фракції новим головою обрано Лізу Ясько.

Сам Яременко написав заяву про відставку після того, як опинився у центрі скандалу- під час засідання у Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

Замах на Соболєва: один з кілерів три роки воював на Донбасі

2 грудня столична поліція затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що метою був сам депутат Київської обласної ради.

Командир батальйону, заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що один із затриманих, якого підозрюють у замаху на В'ячеслава Соболєва, три роки воював на Донбасі.

У Києві сталася стрілянина в кафе, є постраждалі

У Києві в понеділок, 2 грудня, сталася стрілянина в одному з кафе, у результаті якої постраждали декілька осіб.

Повідомляється, що стрілянина сталася в кафе "Баку" на вулиці Антоновича, 88. Конфлікт виник між кількома іноземцями, які відкрили вогонь з травматичної зброї.

САП відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. На записі нардеп Корявченков в бесіді з керівництвом поліції Кривого Рогу обговорює місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова.

Повідомляється, що справу відкрили за ознаками пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі.

УЗ планує у 2020 році підвищувати ціни на квитки щомісяця

АТ "Укрзалізниця" планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, у підсумку, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

Звіробій звернулася до українців

Марусю Звіробій, у якої 28 листопада ДБР та СБУ провело обшуки, вилучивши незареєстровану зброю, телефон і блокнот, заблокували в соціальних мережах. Волонтер записала нове відеозвернення, яке поширюють ті, хто її підтримують.

Нагадаємо, правоохоронці "взялися" за 41-річну ветерана АТО після того, як вона у прямому ефірі розкритикувала спілкування Зеленського з добровольцями на Донбасі, сказавши, що під час такої поїздки президент може стати об'єктом замаху. У прокуратурі розцінили такі слова, як "загрозу життю президента".

В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 3 грудня суттєво погіршиться, у п'ятьох областях прогнозують значний сніг.

Протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.