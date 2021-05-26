Задержаны мошенники, которые предлагали пост главы Кировоградской ОГА за 3,5 млн долларов

Правоохранители задержали двух человек, которые обещали оказать содействие в назначении на пост главы Кировоградской ОГА. Свои услуги мошенники оценили в 3,5 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, задержанные обещали повлиять на Офис президента Украины и решить вопрос с назначением на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. При этом один из них представился советником президента Украины.
"На само деле они не имеют никакого отношения к органам государственной власти", - подчеркивается в сообщении.
Мошенники оценили свои "услуги" в 3,5 млн долларов. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Фото: задержание мошенников, предлагавших пост главы Кировоградской ОГА (gp.gov.ua)
Как писало РБК-Украина, сегодня, 26 мая, Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГА Марии Черной. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.
Ранее правительство согласовало увольнение председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко по соглашению сторон.
Напомним, в конце апреля правоохранители задержали двух человек, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов пообещали решить вопрос о назначении гражданина на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из мошенников представлялся лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел.
Отметим, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.