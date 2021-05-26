Задержаны мошенники, которые предлагали пост главы Кировоградской ОГА за 3,5 млн долларов

По данным следствия, задержанные обещали повлиять на Офис президента Украины и решить вопрос с назначением на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. При этом один из них представился советником президента Украины.

"На само деле они не имеют никакого отношения к органам государственной власти", - подчеркивается в сообщении.

Мошенники оценили свои "услуги" в 3,5 млн долларов. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: задержание мошенников, предлагавших пост главы Кировоградской ОГА (gp.gov.ua)