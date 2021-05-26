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Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА

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Кировоградская область, Среда 26 мая 2021 13:28
Кабмин согласовал назначение новой главы Кировоградской ОГА Фото: кандидат на должность главы Кировоградской ОГА Мария Черная (kr-admin.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГА Марии Черной. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

Соответствующее решение правительство передаст в Офис президента. Глав ОГА назначает президент Владимир Зеленский.

Мария Черная с 2011 до 2020 года была заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации.

С прошлого года и по состоянию на сейчас занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.

Напомним, ранее Зеленский уволил с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко. Соответствующий указ появился вечером 15 апреля.

При этом глава государства возложил временное исполнение обязанностей главы Кировоградской ОГА на Валерия Жалдака.

Как писало РБК-Украина, 14 апреля правительство согласовало увольнение председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко по соглашению сторон.

Отметим, предыдущего главу области Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областной организации одного из органов госвласти.

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