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В Киеве задержали мошенника, фиктивно “женившего” иностранцев с украинками

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 16:16
В Киеве задержали мошенника, фиктивно “женившего” иностранцев с украинками Фото: задержание брачного мошенника (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, мошенник действовал через налаженные связи с сотрудниками органов регистрации актов гражданского состояния. С их помощью мужчина организовал регистрацию фиктивных браков иностранцев с украинками с целью переправить “женихов” в страны Европы.

“Брачный бизнес” организовал 27-летний гражданин другого государства. Используя поддельные документы он предоставлял иностранцам помощь в получении свидетельств и занимался переправкой их в страны Европы. Стоимость такой “услуги” составляла около 3,5 тысячи долларов. Девушки за статус “жены” получали до 1 тысячи долларов.

Мошенник и его знакомый - 35-летний житель Киевской области, подыскивали украинок среди своего окружения. Среди них те, кто не состоят в браке и находятся в трудном материальном положении. Девушки соглашались на оформление фиктивных браков с иностранцами.

В рамках уголовного дела проведено пять обысков в Киеве и области по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности мошенников. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с последующим трехлетним запретом занимать определенные должности.

Фото: задержание брачного мошенника (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, днем ранее в Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

Отметим, 15 апреля сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг". Злоумышленники взламывали страницы пользователей соцсетей и под видом друга просили одолжить деньги.

РБК-Украина писало, что ранее сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.

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