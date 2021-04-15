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Задержана банда мошенников, они действовали по схеме "друг просит в долг"

Новина українською → Сумы, Четверг 15 апреля 2021 16:53
Задержана банда мошенников, они действовали по схеме "друг просит в долг" Фото: задержание финансовых мошенников (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг". Злоумышленники взламывали страницы пользователей соцсетей и под видом друга просили одолжить деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Преступную "схему" разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с территориальным подразделением в Сумской области. Отмечается, что пятеро местных жителей взламывали страницы пользователей в соцсетях, используя метод грубого перебора паролей (атаки Brute Force). Кроме этого, злоумышленники покупали у мобильных операторов номера, которые проверяли на верификацию в соцсетях. В случае, если номера были привязаны к соцсетям, преступники использовали функцию восстановления пароля с помощью SMS.

Получив доступ к аккаунтам, мошенники рассылали сообщения друзьям пользователей с просьбой одолжить деньги. По предварительным подсчетам, таким образом злоумышленники присвоили более 500 тысяч гривен.

В ходе расследования уголовного дела проведено пять обысков в домах фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Отметим, ранее Нацполиция в Кривом Роге задержала 41-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус. В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий.

Напомним, 14 апреля в Киеве сотрудники Нацполиции задержали серийных воров лифтового оборудования. В ходе расследования была установлена их причастность к 30 эпизодам.

РБК-Украина писало, что ранее сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.

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