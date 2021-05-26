Затримано шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів

Правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА. Свої послуги шахраї оцінили в 3,5 млн доларів.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, затримані обіцяли вплинути на Офіс президента України і вирішити питання з призначенням на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. При цьому один з них представився радником президента України.
"Насправді вони не мають ніякого відношення до органів державної влади", - підкреслюється в повідомленні.
Шахраї оцінили свої "послуги" в 3,5 млн доларів. Зараз вони затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
Фото: затримання шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА (gp.gov.ua)
Як писало РБК-Україна, сьогодні, 26 травня, Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА Марії чорної. Таке рішення Уряд прийняв в ході засідання.
Раніше уряд погодило звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка за угодою сторін.
Нагадаємо, наприкінці квітня правоохоронці затримали двох осіб, які за грошову винагороду в сумі 220 тисяч доларів пообіцяли вирішити питання про призначення громадянина на посаду начальника Головного управління Нацполіції в Київській області. Один з шахраїв представлявся особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ.
Зазначимо, раніше правоохоронці затримали в Києві шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів.