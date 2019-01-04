Задержанный в РФ шпион США имеет британское гражданство

Иллюстративное фото (flickr.com defenceimages)

Британских дипломатов проинформировали об аресте Уилана

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан является также гражданином Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

По данным издания, после задержания мужчины сотрудниками ФСБ РФ работники дипмиссии США связались с британскими дипломатами, чтобы проинформировать об аресте Уилана.

"Чиновники американского посольства в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы уведомить их об аресте господина Уилана и его статус британского гражданина", - пишет газета.

Сообщается, что сотрудники дипмиссии Великобритании в РФ пригласили консульский доступ к британцу, задержанному в России после получения просьбы об оказании помощи.

Напомним, что задержанный в Москве Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, является также гражданином Канады. Власти Канады сообщили о задержании канадского гражданина в России.

Ранее сообщалось, что работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже.