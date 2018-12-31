В России заявили о задержании американского шпиона

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Гражданина США задержали 28 декабря

Работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж".

"Двадцать восьмого декабря в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2018 года Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства в отношении десяти граждан России из-за шпионских действий на территории Украины.

Добавим также, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.

Кроме того, в РФ до 14 лет лишения свободы осудили бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.