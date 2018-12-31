ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В России заявили о задержании американского шпиона

Новости » Происшествия    31.12.2018 - 11:12
В России заявили о задержании американского шпиона
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Гражданина США задержали 28 декабря

Работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж".

"Двадцать восьмого декабря в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2018 года Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства в отношении десяти граждан России из-за шпионских действий на территории Украины.

Добавим также, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.

Кроме того, в РФ до 14 лет лишения свободы осудили бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.

В России из-за взрыва обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы Украина передаст в ЕСПЧ данные о неисполнении РФ решения суда по захваченным морякам
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикишпионажЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь