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Затриманий в РФ шпигун США має британське громадянство

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 08:31
Затриманий в РФ шпигун США має британське громадянство
Ілюстративне фото (flickr.com defenceimages)

Британських дипломатів поінформували про арешт Уїлана

Заарештований в Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Уїлан є також громадянином Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

За даними видання, після затримання чоловіка співробітниками ФСБ РФ працівники дипмісії США зв'язалися з британськими дипломатами, щоб поінформувати про арешт Уїлана.

"Чиновники американського посольства в Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їх про арешт пана Уїлана і його статус британського громадянина", - пише газета. 

Повідомляється, що співробітники дипмісії Великобританії в РФ запросили консульський доступ до британця, затриманому в Росії після отримання прохання про надання допомоги. 

Нагадаємо, що затриманий в Москві Пол Уїлан, підозрюваний в шпигунстві, є також громадянином Канади. Владу Канади поінформували про затримання канадського громадянина в Росії. 

Раніше повідомлялося, що працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру в шпигунстві.

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