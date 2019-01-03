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Задержанный в РФ шпион оказался гражданином Канады

Новости » Политика    03.01.2019 - 05:11
Задержанный в РФ шпион оказался гражданином Канады
Фото: Канада (pixabey)

Власти Канады осведомлены о задержании канадского гражданина

Задержанный в Москве Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, является гражданином Канады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Как сообщалось, власти Канады осведомлены о задержании канадского гражданина в России. При этом в ведомстве добавили, что не могут ничего рассказать об Уилане из-за закона о неприкосновенности личной жизни.

Отмечено, что Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако в начале 70-х переехал в США. Его брат Дэвид Уилан, который постоянно проживает в Канаде, не смог подтвердить телеканалу наличие канадского гражданства у подозреваемого.  

Напомним, ранее сообщалось, что работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже.

РБК-Украина писало, что 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.

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