Стало известно, когда из Египта вылетит задержанный самолет с украинскими туристами

Пассажиры рейса Хургада-Львов уже прошли паспортный контроль

Самолет с украинскими туристами, которые "застряли" в курортном городе Хургада в Египте, сможет вылететь в Украину около 11:30 по киевскому времени. Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь туроператора Join Up! Екатерина Резниченко.

По ее словам, сегодня утром из Украины смогли доставить в Хургаду деталь самолета, которую нужно было заменить.

"У самолета было пробитое колесо. Доставить колесо из Украины в течение нескольких часов - нереальная задача. Соответственно, его смогли доставить только сегодня. Это было сделано настолько быстро, насколько возможно", - расказала Резниченко.

По ее словам, пассажиры рейса Хургада-Львов уже прошли паспортный контроль .

"Люди сейчас уже находятся в транзитной зоне. Они прошли паспортный контроль и вылетят в ближайшие полчаса-час. Примерно в 11:30 они должны вылетать. Мне написали, что уже началась посадка на рейс. Туристам было предоставлено питание, проживание, все необходимые трансферы. В аэропорту они не сидели. Все было предоставлено по правилам воздушных перевозок", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось о задержке рейса с украинскими туристами в Хургаде.

По словам туристов, им только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили.

Ранее, 23 июля, украинские туристы застряли в Барселоне.

Позже стало известно, что из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет в Барселону, чтобы забрать украинских туристов.

Отметим, в Кабмине создали рабочую группу для усиления ответственности туроператоров. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он дал поручение разобраться в ситуации первому вице-премьер-министру по вопросам экономики, как только у украинских туристов появились первые проблемы с отдыхом.