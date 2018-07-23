За застрявшими в Барселоне украинскими туристами вылетел самолет

Вылет самолета в Барселону откладывался по техническим причинам

Из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет в Барселону (Испания), на котором в Киев вернутся застрявшие украинские туристы. Об этом говорится в сообщении туроператора Join UP!

Сообщается, что рейс YE5301 Киев-Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В авиакомпании YanAir отметили, что задержка рейса произошла по техническим причинам.

Также сообщается, что в результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев (YE5302) ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Также сообщается, в связи с задержкой украинцы могут претендовать на компенсацию.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, украинские туристы застряли в Барселоне. По расписанию самолет из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь в Барселону в 3:10, однако вылет откладывали на 12:25.