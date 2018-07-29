Из Египта не могут вылететь более 200 украинских туристов

Как сообщается, самолет, на котором должны были лететь туристы, сломался

В египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могут вылететь во Львов. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.

По словам туристов, им только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили.

В свою очередь, в пресс-службе Join Up! подтвердили проблемы с задержкой рейса.

"Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", - сообщили в компании.

Фото: в Египте "застряли" более 200 украинских туристов

Вместе с тем, украинцам пообщали вылет в воскресенье утром.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, 23 июля украинские туристы застряли в Барселоне.

Позже стало известно, что из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет в Барселону, чтобы забрать украинских туристов.

Отметим, в Кабмине создали рабочую группу для усиления ответственности туроператоров. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он дал поручение разобраться в ситуации первому вице-премьер-министру по вопросам экономики, как только у украинских туристов появились первые проблемы с отдыхом.