Украинские туристы застряли в Барселоне

Самолет из аэропорта "Борисполь" до сих пор не вылетел в Барселону

Группа украинских туристов застряла в аэропорту Барселоны (Испания), их возвращение в Украину перенесли на вечер 23 июля. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что туристы должны были вернуться в Борисполь в 11:40, однако на данный момент на сайте аэропорта значится прилет рейса YanAir в 20:30. По словам пассажиров, туроператором выступает компания JoinUp!

Самолет из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь в Барселону в 3:10, однако вылет отложили на 12:25.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабмине создали рабочую группу для усиления ответственности туроператоров. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он дал поручение разобраться в ситуации первому вице-премьер-министру по вопросам экономики, как только у украинских туристов появились первые проблемы с отдыхом.