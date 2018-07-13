В Кабмине создали рабочую группу для усиления ответственности туроператоров

Кабмин планирует создать более жесткие условия для ведения туристического бизнеса

В Кабинете министров Украины была создана рабочая группа, которая нарабатывает предложения относительно усиления ответственности туристических операторов Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, он дал поручение разобраться в ситуации первому вице-премьер-министру по вопросам экономики, как только у украинских туристов появились первые проблемы с отдыхом.

"Вице-премьер-министр совместно с Министерством инфраструктуры образовали группу и сейчас работают над тем - как привлечь к ответственности, внести предложения, а также усилить ответственность за туристическую деятельность", - сказал Гройсман.

По его словам, сейчас группа размышляет каким образом усилить ответственность и сделать более жесткими условия ведения туристического бизнеса.

Напомним, недавно в Министерстве инфраструктуры Украины составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний. Так, рейтинг составлен учитывая пунктуальность вылетов из Украины по состоянию на июнь. В министерстве отметили, что 93% авиарейсов из Украины в июне были выполнены вовремя.