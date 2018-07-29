Стало відомо, коли із Єгипту вилетить затриманий літак з українськими туристами
Пасажири рейсу Хургада-Львів вже пройшли паспортний контроль
Літак з українськими туристами, які "застряли" у курортному місті Хургада в Єгипті, зможе вилетіти в Україну близько 11:30 за київським часом. Про це РБК-Україна розповіла прес-секретар туроператора Join Up! Резніченко Катерина.
За її словами, сьогодні вранці з України змогли доставити в Хургаду деталь літака, яку потрібно було замінити.
"У літака було пробите колесо. Доставити колесо з України протягом кількох годин - нереальне завдання. Відповідно, його змогли доставити тільки сьогодні. Це було зроблено настільки швидко, наскільки можливо", - розповіла Резніченко.
За її словами, пасажири рейсу Хургада-Львів вже пройшли паспортний контроль .
"Люди зараз вже знаходяться в транзитній зоні. Вони пройшли паспортний контроль і вилетять в найближчі півгодини-годину. Приблизно в 11:30 вони повинні вилітати. Мені написали, що вже почалася посадка на рейс. Туристам було надано харчування, проживання, всі необхідні трансфери. В аеропорту вони не сиділи. Все було надано за правилами повітряних перевезень", - додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку рейсу з українськими туристами в Хургаді.
За словами туристів, їм тільки раз дали пообідати і пообіцяли на 11 годин відвезти в аеропорт. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.
Також туристи розповіли, що вони телефонували на гарячу лінію туроператора Join Up!, проте відповіді так і не отримали.
Раніше, 23 липня, українські туристи застрягли в Барселоні.
Пізніше стало відомо, що з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак в Барселону, щоб забрати українських туристів.
Зазначимо, у Кабміні створили робочу групу для посилення відповідальності туроператорів. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, він дав доручення розібратися у ситуації першого віце-прем'єр-міністру з питань економіки, як тільки в українських туристів з'явилися перші проблеми з відпочинком.