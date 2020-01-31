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Задержанным за взятку главе ФГИ объявили подозрения

Новости » Политика     31.01.2020 - 13:59
Задержанным за взятку главе ФГИ объявили подозрения
Фото: задержание фигурантов (nabu.gov.ua)

Подозреваемые предлагали Сенниченко взятку за назначение главы ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрения трем задержанным, которые предлагали крупную взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что задержанным на передаче 50 тыс. долларов сообщили о подозрении в предложении крупной взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые предложили Сенниченко 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Предполагается, что новый директор должен был принимать участие в дальнейших коррупционных схемах.

Напомним, НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева. По данным следствия, он в сговоре с застройщиком выдал необходимые градостроительные условия, чтобы в результате коррупционной схемы вместо строительства бассейна для средней школы №130 появился многоуровневый паркинг.

Ранее также стало известно, что САП закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

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Новости Украины НАБУОПЗФонд госимущества
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