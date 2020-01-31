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Затриманим за хабар голові ФДМ оголосили підозри

Новини » Політика     31.01.2020 - 13:59
Затриманим за хабар голові ФДМ оголосили підозри
Фото: затримання фігурантів (nabu.gov.ua)

Підозрювані пропонували Сенниченку хабар за призначення голови ОПЗ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозри трьом затриманим, які пропонували велику хабар голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Повідомляється, що затриманим на передачу 50 тис. доларів повідомили про підозру у пропозиції великого хабара посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, підозрювані запропонували Сенниченку 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Передбачається, що новий директор повинен був брати участь у подальших корупційних схемах.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва. За даними слідства, він у змові з забудовником видав містобудівні умови та обмеження забудови. В результаті цієї схеми замість будівництва басейну для середньої школи №130 з'явився багаторівневий паркінг.

Раніше також стало відомо, що САП закрила кримінальне провадження проти екс-голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

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