Задержанным в Грузии гражданам Украины назначили адвокатов, - МИД

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД подчеркивают, что права задержанных не нарушаются

Задержанным в Тбилиси (Грузия) шестерым гражданам Украины назначили адвокатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя консульского Департамента обеспечения МИД Василия Кирилича в Twitter.

По его словам, департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шестерых граждан Украины. На данный момент задержанным назначили адвокатов, их права не нарушаются. Кирилич также отметил, что украинский консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание граждан Украины в Тбилиси. Их задержали 2 деабря в ходе операции в гостиницах "Гуриас" и "Альянс". В отношении них открыто уголовное производство за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Кроме того, правоохранители выясняют, были ли они привлечены к политическим процессам в Грузии.

По данным грузинских СМИ, один из задержанных точно планировал присоединиться к акциям протеста против результатов президентских выборов.