В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также сообщается о задержании бывшего военнослужащего Грузии, который воевал в украинском батальоне "Донбасс"

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью было задержано пятеро граждан Украины, в их числе бывший военнослужащий Грузии Лука Чхетия, который воевал в украинском батальоне "Донбасс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

В частности, телекомпания "Рустави-2" сообщила, что задержанные 27 ноября поселились в гостинице "Альянс". По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в отеле, так как собирался утром, 2 декабря, принять участие в акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Напомним, ранее в городе Буско-Здруй (Польша) задержали гражданина Украины за хранения 0,5 кг марихуаны, таблеток экстази и анаболических препаратов.

В итальянской столице Рим двое граждан Украины в метро напали на гражданина Индии и на украинку, которая пыталась защитить потерпевшего. Нападавшие были идентифицированы и задержаны итальянскими правоохранителями. Несмотря на отказ потерпевшего подать жалобу, следователями было восстановлено эпизод благодаря видео и показаниям свидетелей.