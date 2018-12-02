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В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 12:47
В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также сообщается о задержании бывшего военнослужащего Грузии, который воевал в украинском батальоне "Донбасс"

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью было задержано пятеро граждан Украины, в их числе бывший военнослужащий Грузии Лука Чхетия, который воевал в украинском батальоне "Донбасс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

В частности, телекомпания "Рустави-2" сообщила, что задержанные 27 ноября поселились в гостинице "Альянс". По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в отеле, так как собирался утром, 2 декабря, принять участие в акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Напомним, ранее в городе Буско-Здруй (Польша) задержали гражданина Украины за хранения 0,5 кг марихуаны, таблеток экстази и анаболических препаратов.

В итальянской столице Рим двое граждан Украины в метро напали на гражданина Индии и на украинку, которая пыталась защитить потерпевшего. Нападавшие были идентифицированы и задержаны итальянскими правоохранителями. Несмотря на отказ потерпевшего подать жалобу, следователями было восстановлено эпизод благодаря видео и показаниям свидетелей.

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