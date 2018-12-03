Затриманим в Грузії громадянам України призначили адвокатів, - МЗС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС підкреслюють, що права затриманих не порушуються

Затриманим в Тбілісі (Грузія) шістьом громадянам України призначили адвокатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника консульського Департаменту забезпечення МЗС Василя Кирилича у Twitter.

За його словами, департамент поліції Тбілісі підтвердив затримання шістьох громадян України. На даний момент затриманим призначили адвокатів, їх права не порушуються. Кирилич також зазначив, що український консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання громадян України в Тбілісі. Їх затримали 2 грудня під час операції в готелях "Гуріас" та "Альянс". Проти них відкрито кримінальне провадження за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Крім того, правоохоронці з'ясовують, чи були вони залучені до політичних процесів у Грузії.

За даними грузинських ЗМІ, один із затриманих точно планував приєднатися до акцій протесту проти результатів президентських виборів.