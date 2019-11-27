ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанным чиновникам Киевской таможни и ГФС объявили подозрения

Новости » Политика     27.11.2019 - 15:48
Задержанным чиновникам Киевской таможни и ГФС объявили подозрения
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Их действия вероятно нанесли ущерб государству на 77 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении семи должностным лицам Киевской таможни и экс-должностному лицу Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, подозрение объявили экс-руководителю и пятерым служащим одной из региональных таможен, бывшей чиновнице ГФС, а также троим представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков

Указанные лица были задержаны 26 ноября 2019 года. Сейчас им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.

Отмечается, что указанное преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, убытки от которых могут достигать около 500 млн грн. Расследование этих случаев начато в октябре 2017 года.

Напомним, 26 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни.

Ранее сообщалось, что у заместителя председателя Киевской городской таможни проходят обыски. По словам Тупальського, обыски также проходили и в других сотрудников Государственной фискальной службы.

НАБУ обыскивает помещения ГУ Нацполиции Львовской области НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа
Новости Украины таможняНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь