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Затриманим посадовцям Київської митниці та ДФС оголосили підозри

Новини » Політика     27.11.2019 - 15:48
Затриманим посадовцям Київської митниці та ДФС оголосили підозри
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Їхні дії ймовірно завдали збитків державі на 77 млн гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру семи посадовцям Київської митниці та екс-посадовцю Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Так, підозру оголосили екс-очільнику та п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці ДФС, а також трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Вказані особи були затримані 26 листопада 2019 року. Наразі їм інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Відзначається, що вказаний злочин було викрито в рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків розпочато у жовтні 2017 року.

Нагадаємо, 26 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці.

Раніше повідомлялося, що у заступника голови Київської міської митниці проходять обшуки. За словами Тупальського, обшуки також проходили і у інших співробітників Державної фіскальної служби.

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