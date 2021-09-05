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Задержанных в Крыму пятерых крымских татар подозревают в "диверсии": им грозит 15 лет тюрьмы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупационные власти в Крыму подозревают задержанных 3-4 сентября пятерых крымских татар в совершении "диверсии". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Она отметила, что завтра, 6 сентября, в так называемых "судах" оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.

"Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - уточнила омбудсмен.

Денисова добавила, что аналогичные подозрения выдвинуты и другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемова, Асаны Ахтемова, Эльдару Одаманов, Шевкет Усеиновым. Судебные заседания по избрании им меры пресечения также пройдут завтра.

Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Действия оккупационных властей также осудил президент Владимир Зеленский.

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