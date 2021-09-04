Зеленский: Преследование крымских татар - это реакция РФ на Крымскую платформу

Президент Украины Владимир Зеленский осудил преследования крымских татар в Крыму. По его словам, это реакция Российской Федерации на начало работы "Крымской платформы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Twitter.

Зеленский отметил, что оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. "В их домах происходят очередные обыски и задержания", - отметил он. По его словам, задержание Наримана Джелялова в Крыму - это ответ России на начало работы Крымской платформы. "Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Кримськои Платформы", - пишет Зеленский. Также президент Украины добавил, что все крымские татары, задержанные оккупантами, должны быть освобождены. "Все задержанные должны быть освобождены", - написал Зеленский.