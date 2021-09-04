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Зеленский: Преследование крымских татар - это реакция РФ на Крымскую платформу

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Украина, Суббота 04 сентября 2021 16:30
Зеленский: Преследование крымских татар - это реакция РФ на Крымскую платформу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский осудил преследования крымских татар в Крыму. По его словам, это реакция Российской Федерации на начало работы "Крымской платформы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Twitter.

Зеленский отметил, что оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар.

"В их домах происходят очередные обыски и задержания", - отметил он.

По его словам, задержание Наримана Джелялова в Крыму - это ответ России на начало работы Крымской платформы.

"Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Кримськои Платформы", - пишет Зеленский.

Также президент Украины добавил, что все крымские татары, задержанные оккупантами, должны быть освобождены.

"Все задержанные должны быть освобождены", - написал Зеленский.

Напомним, что МИД Украины также выразило протест против задержания Джелялова и еще четырех крымских татар.

Ранее сообщалось, что к Джелялову пришли с обыском. После этого его увезли в неизвестном направлении.

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