Зеленский: Преследование крымских татар - это реакция РФ на Крымскую платформу
Президент Украины Владимир Зеленский осудил преследования крымских татар в Крыму. По его словам, это реакция Российской Федерации на начало работы "Крымской платформы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Twitter.
Зеленский отметил, что оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар.
"В их домах происходят очередные обыски и задержания", - отметил он.
По его словам, задержание Наримана Джелялова в Крыму - это ответ России на начало работы Крымской платформы.
"Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Кримськои Платформы", - пишет Зеленский.
Также президент Украины добавил, что все крымские татары, задержанные оккупантами, должны быть освобождены.
"Все задержанные должны быть освобождены", - написал Зеленский.
Напомним, что МИД Украины также выразило протест против задержания Джелялова и еще четырех крымских татар.
Ранее сообщалось, что к Джелялову пришли с обыском. После этого его увезли в неизвестном направлении.