Затриманих у Криму п'ятьох кримських татар підозрюють у "диверсії" : їм загрожує 15 років в'язниці

Окупаційна влада в Криму підозрює затриманих 3-4 вересня п'ятьох кримських татар у скоєнні "диверсії". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

Вона зазначила, що завтра, 6 вересня, в так званих "судах" окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялю.

"Російські окупанти висунули йому підозру у скоєнні злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "диверсія" КК РФ і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років", - уточнила омбудсмен.

Денісова додала, що аналогічні підозри висунуті й іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемова, асани Ахтемова, Ельдару Одаманов, Шевкет Усеїновим. Судові засідання щодо обрання їм запобіжного заходу також пройдуть завтра.