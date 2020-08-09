Задержанные в Минске российские журналисты работали без аккредитации

Журналисты российского телеканала "Дождь", которые были задержаны в Минске, работали на выборах президента Беларуси без аккредитации. Где сейчас они находятся, неизвестно.

Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram.

По его словам, документы были направлены еще 15 июня.

"По поводу аккредитации: в установленном порядке еще 15 июня мы направили все необходимые документы на аккредитацию в МИД Беларуси. Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена", - написал Дзядко.

Напомним, в Беларуси сегодня силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь", задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Напомним, на этой неделе в Минске задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины - Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую; журналистов выслали из страны и запретили въезд на 10 лет.