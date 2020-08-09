Затримані в Мінську російські журналісти працювали без акредитації

Журналісти російського телеканалу "Дождь", які були затримані в Мінську, працювали на виборах президента Білорусі без акредитації. Де зараз вони знаходяться, невідомо.

Про це повідомив головний редактор телеканалу Тихон Дзядко у своєму Telegram.

За його словами, документи були направлені ще 15 червня.

"З приводу акредитації: в установленому порядку ще 15 червня ми направили всі необхідні документи на акредитацію в МЗС Білорусі. Наші кореспонденти працювали в Мінську в очікуванні, поки акредитація буде підтверджена", - написав Дзядко.

Нагадаємо, в Мінську сьогодні силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі проходять вибори президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів та учасників акцій протесту.

Нагадаємо, цього тижня у Мінську затримали знімальну групу телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України - Івана Гребенюка та Ірину Ромалійську; журналістів вислали з країни та заборонили в'їзд на 10 років.