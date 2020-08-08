В МИД подтвердили депортацию украинских журналистов из Беларуси

Фото: здание МИД (РБК-Украина)

Они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса

Украинских журналистов, задержанных накануне в Минске, депортировали из Беларуси. Они уже летят в Одессу.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД.

Отмечается, что в 23:40 журналисты вылетели в Украину авиарейсом Минск - Одесса.

"По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов - граждан Украины депортировали", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

На задержание украинских журналистов отреагировали в МИД Украины; во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дело находится на их контроле.

Не ограничивать свободу задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее Время" призвали белорусские власти в Национальном союзе журналистов Украины.