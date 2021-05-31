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Задержанной в Минске девушке Протасевича до сих пор не предъявили обвинения

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Беларусь, Понедельник 31 мая 2021 16:32
Задержанной в Минске девушке Протасевича до сих пор не предъявили обвинения Фото: Софье Сапеге до сих пор не предъявили обвинения (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрей Василюк

Следственные органы Беларуси в понедельник не предъявили, как предполагалось, обвинения гражданке России Софии Сапеге. Следственные действия планируют продолжить завтра.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на адвоката задержанной Александра Филановича.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - сказал адвокат.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

28 мая адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович наконец посетил подзащитную в СИЗО КГБ. По его словам, девушка выглядела бодрой и здоровой.

Ранее Филанович несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.

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