Суд в Минске отказался отпустить девушку Протасевича

Суд Партизанского района Минска 28 мая отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги . Заседание проходило в закрытом режиме.

"Судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья в судебное заседание не доставлялась", - сказал он.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Адвокат Софьи Сапеги уже несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.