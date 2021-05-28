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Суд в Минске отказался отпустить девушку Протасевича

Новина українською →
Беларусь, Пятница 28 мая 2021 16:00
Суд в Минске отказался отпустить девушку Протасевича Фото: суд в Минске отказался отпустить девушку Протасевича (instagram/sapega_sofia)
Автор: Андрей Василюк

Суд Партизанского района Минска 28 мая отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщил изданию "Открытые медиа" адвокат Сапеги Александр Филанович.

"Судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья в судебное заседание не доставлялась", - сказал он.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Адвокат Софьи Сапеги уже несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.

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