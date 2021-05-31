ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Затриманій у Мінську дівчині Протасевича досі не пред'явили звинувачення

Новость на русском →
Білорусь, Понеділок 31 травня 2021 16:32
Затриманій у Мінську дівчині Протасевича досі не пред'явили звинувачення Фото: Софії Сапезі досі не пред'явили звинувачення (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрій Василюк

Слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення громадянці Росії Софії Сапезі. Слідчі дії планують продовжити завтра.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на адвоката затриманої Олександра Філановича.

"Сьогодні звинувачення ще не пред'явлено. Слідчі дії продовжаться завтра", - сказав адвокат.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

28 травня адвокат Софії Сапеги Олександр Філанович нарешті відвідав підзахисну в СІЗО КДБ. За його словами, дівчина виглядала бадьорою і здоровою.

Раніше Філанович кілька разів не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми