Задержанному в РФ американцу предъявили обвинение в шпионаже

Фото: Пол Уилан (US Marine Corps website)

Пол Уилан обвинение не признает

В Российской Федерации следствие предъявило обвинение в шпионаже ранее задержанному американцу Полу Уилану. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, передает РБК-Украина.

Как сообщается, Уилану предъявлено обвинение, однако, он его не признает.

Позже адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что обжаловал меру пресечения для Уилана.

"Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Уилана и выбрать ему другую меру пресечения - в виде залога", - сказал адвокат.

По его словам, вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

Адвокат также отметил, что Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Уилана до 28 февраля.

Отметим, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже.

В свою очередь родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.

Также РБК-Украина писало, что задержанный американец является гражданином Канады.