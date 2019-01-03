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Затриманому в РФ американцеві пред'явили звинувачення в шпигунстві

Новини » Політика    03.01.2019 - 18:29
Затриманому в РФ американцеві пред'явили звинувачення в шпигунстві
Фото: Пол Вілан (US Marine Corps website)

Пол Уїлан обвинувачення не визнає

В Російській Федерації слідство пред'явило звинувачення в шпигунстві раніше затриманому американцеві Полу Уїлану. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, Уїлану пред'явлено звинувачення, проте, він його не визнає.

Пізніше адвокат Володимир Жеребенков повідомив, що оскаржив запобіжний захід для Уїлана.

"Сьогодні я надіслав поштою апеляційну скаргу, в якій прошу Мосміськсуд скасувати рішення про арешт Уїлана і обрати йому інший запобіжний захід - у вигляді застави", - сказав адвокат.

За його словами, вид і розмір застави залишено на розсуд суду.

Адвокат також зазначив, що Лефортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт Пола Уїлана до 28 лютого.

Зазначимо, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки через підозру в шпигунстві.

У свою чергу родичі Пола заявили, що він приїхав до Москви на весілля.

Також РБК-Україна писало, що затриманий американець є громадянином Канади.

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