Родственники обвиняемого РФ в шпионаже американца рассказали, что он делал в Москве

Семья Пола Уилана опровергает все обвинения
Родственники задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу. Об этом рассказал брат задержанного Дэвид Уилан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Семья американца отвергает все обвинения.
"Мы очень озабочены его безопасностью и самочувствием. Он несомненно невиновен, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - рассказал брат.
По его словам, Пола Уилана пригласили в Москву знакомые на свадьбу между бывшим американским морпехом и россиянкой, которая должна была состояться 27 декабря, однако на мероприятие Уилан не приехал и семье не удалось с ним связаться.
"Когда мы не смогли с ним связаться, мы были очень обеспокоены. Мы все еще волнуемся, однако по крайней мере мы знаем, что он жив", - рассказал брат
Уроженец Канады Пол Уилан ранее служил в морской пехоте США и участвовал в боевых действиях в Ираке.
Напомним, ранее в России сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов по подозрению в шпионаже.