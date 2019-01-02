Родственники обвиняемого РФ в шпионаже американца рассказали, что он делал в Москве

Фото: Пол Вилан (US Marine Corps website)

Семья Пола Уилана опровергает все обвинения

Родственники задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу. Об этом рассказал брат задержанного Дэвид Уилан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Семья американца отвергает все обвинения.

"Мы очень озабочены его безопасностью и самочувствием. Он несомненно невиновен, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - рассказал брат.

По его словам, Пола Уилана пригласили в Москву знакомые на свадьбу между бывшим американским морпехом и россиянкой, которая должна была состояться 27 декабря, однако на мероприятие Уилан не приехал и семье не удалось с ним связаться.

"Когда мы не смогли с ним связаться, мы были очень обеспокоены. Мы все еще волнуемся, однако по крайней мере мы знаем, что он жив", - рассказал брат

Уроженец Канады Пол Уилан ранее служил в морской пехоте США и участвовал в боевых действиях в Ираке.

Напомним, ранее в России сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов по подозрению в шпионаже.