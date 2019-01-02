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К задержанному в РФ за шпионаж американцу допустили консулов

Новости » Политика    02.01.2019 - 17:52
К задержанному в РФ за шпионаж американцу допустили консулов
Фото: Пол Уилан (US Marine Corps website)

Накануне Майк Помпео потребовал немедленно вернуть Уилана на родину

Российская Федерация (РФ) предоставила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже бывшему морскому пехотинцу США Полу Уилану. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Накануне Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео потребовал немедленно вернуть на родину Пола Уилана.

"Мы ясно дали понять, что мы ожидаем узнать больше об обвинениях в адрес Уилана, и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения", - сказал Помпео.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов по подозрению в шпионаже.

В свою очередь родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.

 

Помпео потребовал немедленно вернуть в США обвиняемого за шпионаж американца
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияФСБЗадержаниешпионаж
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