Задержанному за ДТП водителю Hummer сообщили о подозрении

У виновника аварии взяли пробы для экспертизы на алкогольное опьянение

Задержанному за смертельную аварию в Киеве водителю Hummer сообщили о подозрении. Об этом в эфире "112 Украина" рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, за ДТП в Киеве, в результате которого погибла девочка, задержали мужчину 1995 года рождения. Кроме того, задержанному уже сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения.

"Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины...Будет подготовлено ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - отметил он.

Крищенко также подчеркнул, что у водителя Hummer отобрали биологические образцы для экспертизы на алкогольное или наркотическое опьянение.

Напомним, в ночь на 25 июля в Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. После аварии водитель внедорожника пытался скрыться, однако его задержали патрульные. На данный момент задержанный находится в изоляторе. Также сообщалось, что девочка переходила переход на зеленый свет светофора.