В Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе

После наезда водитель иномарки пытался скрыться с места происшествия

В Киеве на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля, автомобиль Hummer сбил девочку на пешеходном переходе, от полученных травм она скончалась в карете скорой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, патрульные и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники полиции уже нашли автомобиль виновника ДТП.

Фото: задержание виновника ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

В то же время "Киев Оперативный" сообщил, что патрульные догнали и задержали водителя Hummer.

Только на Леси Украинки водитель автомобиля #Hummer с модным номером #AI8888IO сбил девочку прямо на пешеходном переходе и скрылся. Его догнали и задержали патрульные полицейские. Девушку пытались реанимировать, но к сожалению она умерла не приходя в сознание. Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 24 июля 2018 г.

По информации "ДТП. Киев", девочке было около 9-10 лет, она переходила дорогу вместе с матерью на зеленый свет. Также сообщается, что водитель Hummer - мужчина 1995 года рождения.

Журналисты рассказали, что на место происшествия уже прибыл адвокат водителя.

На месте уже адвокаты дъявола. Убийцу охраняют автоматчики. Водила HAMMER убил девочку на переходе и пытался скрыться... Стрим с места задержания Работаем на месте жуткого смертельного ДТП в Киеве на Леси: неадекватный водитель сбил ребенка, протащив ее более 50 метров. Девочка умерла в скорой.... #Дтп #Киев #ДТПкиев Подключайтесь к нашим страницам в Фейсбук и Instagram, instagram.com/dtp.kiev.ua facebook.com/dtp.kiev.ua/ нибудь запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграмм #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash Опубликовано dtp.kiev.ua Вторник, 24 июля 2018 г.

Сейчас полицейские общаются со свидетелями и очевидцами дорожно-транспортного происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Напомним, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын.