Полиция открыла дело по факту смертельной аварии с участием Hummer в Киеве

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы

Полиция открыла уголовное дело по факту аварии в Киеве, в ходе которой внедорожник Hummer насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

В полиции отметили, что виновника ДТП задержали, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту смертельной аварии открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также сообщается, что полиция изучает камеры видеонаблюдения с места ДТП, общается с очевидцами с целью объективного расследования аварии. Кроме того, в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в районе станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на пешеходную часть и сбил четырех человек. Один из них умер от полученных травм.