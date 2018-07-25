Затриманому за ДТП водію Hummer повідомили про підозру

У винуватця аварії взяли проби для експертизи на алкогольне сп'яніння

Затриманому за смертельну аварію в Києві водієві Hummer повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Повідомляється, що столична прокуратура повідомила про підозру в порушенні правил дорожнього руху 23-річному водію автомобіля Hammer, який скоїв ДТП 24 липня о 22:30 на бульварі Лесі Українки, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка. Винуватця аварії затримали біля торгового центру "Парус", коли він намагався втекти.

У той же час в ефірі "112 Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що слідчі дії тривають.

"Водій був затриманий, йому вже повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 286 КК України...Буде підготовлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - зазначив він.

Крищенко також підкреслив, що у водія Hummer відібрали біологічні зразки для експертизи на алкогольне або наркотичне сп'яніння.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Після аварії водій позашляховика намагався втекти, проте його затримали патрульні. На даний момент затриманий знаходиться в ізоляторі. Також повідомлялося, що дівчинка переходила перехід на зелене світло світлофора.