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У задержанного на мосту Метро не было взрывчатки

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 20:37
У задержанного на мосту Метро не было взрывчатки
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Киевский минер не выдвигал серьезных требований  

У мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, при себе не было никакой взрывчатки. Об этом на брифинге по итогам спецоперации заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с минером сразу по телефону связался он и психолог.

"Он требовал поговорить с девушкой. Было принято решение провести штурм силами подразделения КОРД. При нем ничего не найдено взрывного. Взрывотехники проверяют автомобиль… Он только выбросил карабин", - отметил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что к спецоперации по задержанию минера подключались бойцы Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники. Всего в спецоперации принимали участие 300-350 правоохранителей.

Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, движение на мосту Метро будет восстановлено через два часа. В связи с угрозами сегодня вечером движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Также в столичном метро наблюдался коллапс из-за того, что поезда на красной линии двигались только на отрезках от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".

Появилось фото задержанного на мосту Метро минера
Новости Украины КиевметроАндрей Крищенко
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