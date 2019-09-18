У задержанного на мосту Метро не было взрывчатки

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Киевский минер не выдвигал серьезных требований

У мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, при себе не было никакой взрывчатки. Об этом на брифинге по итогам спецоперации заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с минером сразу по телефону связался он и психолог.

"Он требовал поговорить с девушкой. Было принято решение провести штурм силами подразделения КОРД. При нем ничего не найдено взрывного. Взрывотехники проверяют автомобиль… Он только выбросил карабин", - отметил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что к спецоперации по задержанию минера подключались бойцы Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники. Всего в спецоперации принимали участие 300-350 правоохранителей.

Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, движение на мосту Метро будет восстановлено через два часа. В связи с угрозами сегодня вечером движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Также в столичном метро наблюдался коллапс из-за того, что поезда на красной линии двигались только на отрезках от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".