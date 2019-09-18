В спецоперации на мосту Метро было задействовано 350 правоохранителей, - Крищенко

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

"Минера" задержали бойцы КОРДа

К спецоперации на мосту Метро в Киеве было привлечено около 350 правоохранителей. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, к спецоперации подключались бойцы Нацгвардии, полиции, ГСЧС, взрывотехники. Всего в спецоперации принимали участие 300-350 правоохранителей.

Как известно, во второй половине дня в полицию поступило сообщение о минировании красной ветки метро. Спустя некоторое время появилась информация о вооруженном мужчине, который заблокировал движение на мосту Метро, и угрожал подорвать мост. На место происшествия выехали правоохранители, движение по мосту было заблокировано.