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В спецоперации на мосту Метро было задействовано 350 правоохранителей, - Крищенко

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 20:03
В спецоперации на мосту Метро было задействовано 350 правоохранителей, - Крищенко
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

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К спецоперации на мосту Метро в Киеве было привлечено около 350 правоохранителей. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, к спецоперации подключались бойцы Нацгвардии, полиции, ГСЧС, взрывотехники. Всего в спецоперации принимали участие 300-350 правоохранителей.

Как известно, во второй половине дня в полицию поступило сообщение о минировании красной ветки метро. Спустя некоторое время появилась информация о вооруженном мужчине, который заблокировал движение на мосту Метро, и угрожал подорвать мост. На место происшествия выехали правоохранители, движение по мосту было заблокировано.

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