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У затриманого на мосту Метро не було вибухівки

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 20:37
У затриманого на мосту Метро не було вибухівки
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Київський мінер не висував серйозних вимог

У чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, при собі не було ніякої вибухівки. Про це на брифінгу за підсумками спецоперації заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з мінером відразу по телефону зв'язався він і психолог.

"Він вимагав поговорити з дівчиною. Було ухвалено рішення провести штурм силами підрозділу КОРД. При ньому нічого не знайдено вибухового. Вибухотехніки перевіряють автомобіль... Він тільки викинув карабін", - відзначив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до спецоперації по затриманню мінера підключалися бійці Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і вибухотехніки. Загалом у спецоперації брали участь 300-350 правоохоронців.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, рух на мосту Метро буде відновлено через дві години. У зв'язку з погрозами сьогодні ввечері рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Також у столичному метро спостерігався колапс через те, що поїзди на червоній лінії рухалися тільки на відрізках від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

З'явилося фото затриманого на мосту Метро мінера
Новини України КиївметроАндрій Крищенко
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