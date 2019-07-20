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После задержания танкера Ираном цена нефти Brent начали расти

Новости » Экономика    20.07.2019 - 03:04
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent начали расти
Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

Цена выросла почти на 2%

Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов.

Так, стоимость подняласть до 63,18 долларов за баррель. При этом впоследствии, к закрытию торгов, окончательная цена в рамках торговой сессии снизилась примерно на 0,5 п.п. - до 62,84 долларов за баррель.

Напомним, в среду после потерь на предыдущей сессии цены на нефть выросли, однако подъем WTI был ограничен после того, как сокращение запасов у США оказалось сильнее, чем ожидалось.

Ранее РБК-Украина писало, что глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что задержание Ираном двух судов под британским и либерийским флагами в Ормузском проливе неприемлемо. Он отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе.

Ранее сообщалось, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

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