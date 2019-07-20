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Після затримання танкера Іраном ціна нафти Brent почали рости

Новини » Економіка    20.07.2019 - 03:04
Після затримання танкера Іраном ціна нафти Brent почали рости
Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

Ціна виросла майже на 2%

Вартість нафти марки Brent на тлі повідомлень про затримання Іраном нафтового танкера в Ормузькій протоці зросла майже на 2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів.

Так, вартість подняласть до 63,18 доларів за барель. При цьому згодом, до закриття торгів, остаточна ціна в рамках торгової сесії знизилася приблизно на 0,5 п.п. - до 62,84 доларів за барель.

Нагадаємо, в середу після втрат на попередній сесії ціни на нафту виросли, проте підйом WTI був обмежений після того, як скорочення запасів у США виявилося сильнішим, ніж очікувалося.

Раніше РБК-Україна писало, що глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що затримання Іраном двох суден під британським і ліберійським прапорами в Ормузькій протоці неприйнятно. Він зазначив, що "вкрай стурбований" ситуацією, і закликав до свободи навігації в регіоні.

Раніше повідомлялося, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

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