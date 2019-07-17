Цены на нефть начали расти после обвала

Иллюстративное фото (bbc.com)

Рост цен на нефть возобновился

В среду после потерь на предыдущей сессии цены на нефть выросли, однако подъем WTI был ограничен после того, как сокращение запасов у США оказалось сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство Reuters.

Сообщается, что стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляла 64,47 за баррель, что на 0,12 (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила 64,35 за баррель, опустившись на 2,13 (3,2%).

По данным API, в завершившуюся неделю 12 июля, запасы нефти сократились на 1,4 миллиона баррелей до 460 миллионов за неделю. Однако аналитики предполагали снижение на 2,7 миллиона баррелей.

После приостановки на платформах в Мексиканском заливе в предверии урагана “Барри”, производители начали частичное восстановление добычи.

Цены на нефть упали после того, как президента США Дональд Трампа сообщил о возможном снижении напряженности на Ближнем Востоке и о прогрессе в отношениях с Ираном.

Однако позднее Иран опроверг готовность начать переговоры о своей баллистической программе, в противовес комментариям Трампа и госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что цены на нефть снижаются на фоне замедления экономики Китая. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33% до 66,50 за баррель к 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 долларов за баррель.

Кроме того, цены на нефть растут на фоне сокращения добычи производителями в Мексиканском заливе из-за тропического шторма.