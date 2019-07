Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе

Танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press TV.

По информации Корпуса стажей Исламской революции, танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

В заявлении говорится, что судно захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.

DO NOT MISS #IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.



PART 3#Iran #IranianDrone #StraitOfHormuz #PerisanGulf pic.twitter.com/FBJlhHTsQC