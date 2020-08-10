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Задержания в Беларуси: штаб Тихановской забаррикадировался

Автор: Артур Родивилов

В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской забаррикадировался. В Минске продолжаются столкновения силовиков и протестующих.

Об этом сообщает Sputnik Беларуси.

Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

В пресс-службе штаба заявили, что оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.

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По словам Тихановской, она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным экзит-пола действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

Также сообщалось о пострадавших - в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

РБК-Украина писало, что ОМОН опустил щиты в двух городах.

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