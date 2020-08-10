Затримання в Білорусі: штаб Тіхановської забарикадувався

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської забарикадувався. У Мінську тривають сутички силовиків і демонстрантів.

Про це повідомляє Sputnik Білорусі.

Агентство відзначає, що в будівлі штабу замкнули двері і вікна через побоювання затримань.

У прес-службі штабу заявили, що опозиційні сили побоюються того, що правоохоронні органи почнуть звинувачувати суперників Лукашенка в організації заворушень в країні.

За словами Тіхановської, вона має намір в своїй штаб-квартирі "чекати офіційного оголошення результатів виборів".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За даними екзит-полу чинний президент Олександр Лукашенко набирає 79,7%. У низці міст Білорусії почалися несанкціоновані акції протесту.

Також повідомлялося про постраждалих - в Мінську автозак в'їхав у натовп протестуючих, збивши людину.

РБК-Україна писало, що ОМОН опустив щити в двох містах.