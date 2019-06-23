Задержаний на прайде не было, - Князев

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что задержанных во время Марша равенства в Киеве не было. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, полиция провела превентивные меры перед началом Марша, в ходе которых были задержаны несколько человек. Однако во время Марша задержаний не происходило.

"За несколько дней до марша проводились превентивные меры. В рамках их были задержаны люди, но не во время самих массовых мероприятий", - отметил Князев.

Он также заявил, что на данный момент о пострадавших во время прайда также неизвестно.

"С заявлениями в правоохранительные органы по этому поводу никто не обращался", - уточнил глава Нацполиции.

Кроме того, он не захотел назвать точное количество силовиков, привлеченных к охране общественного порядка во время Марша равенства.

"Достаточное количество для выполнения поставленной задачи", - добавил Князев.

По его словам, в прайде приняли участие свыше трёх тысяч человек.

Напомним, ранее в киевской полиции сообщили, что правоохранители задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства в Киеве. Сотрудники полиции изъяли у задержанных "орудия для подготовки провокаций". Вероятно, речь идет об экскрементах, расфасованных в презервативах.